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الشيخ نعيم قاسم: الاسرائيلي لم يستطع ان يفعل شيئا في غزة طيلة عام

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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