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الشيخ نعيم قاسم: المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الارض ولأن مقاوميها استشهاديون

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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