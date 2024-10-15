الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: لا يوجد مركز قيادي للمقاومة شاغر بل لكل مركز يوجد بديل

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :