الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في متات وحورفيش بالجليل الغربي

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :