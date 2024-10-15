الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع واللا العبري: إزدياد الشكاوى والخوف لدى الإسرائيليين في حيفا جراء النقص بالملاجئ وسط زيادة الهجمات الصاروخية

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :