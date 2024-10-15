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بالفيديو / قيادي بالحرس : يمكننا تدمير الصهاينة إن عزمنا

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

اشار العميد علي فدوي نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى ان الاراضي المحتلة ليست بحجم احدى محافظات ايران منوها، الى ان بامكان ايران تدمير الصهاينة اذا عزمت على ذلك.

العالم - ايران

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