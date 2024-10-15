الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: عدد الجنود القتلى لجيش الاحتلال تجاوز عتبة 40 قتيلا منذ بدء المعركة البرية

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :