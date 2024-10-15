تعرف على أنظمة الدفاع الإسرائيلية وقدراتها.. وما أسباب فشل المنظومات؟

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للإجابة على هذا السؤال نستعرض منظومات الدفاع الإسرائيلي:

أولا: القبة الحديدية

وهي مصممة لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف ونطاقها من 4 إلى 70 كيلومترا.

ثانيا: مقلاع داوود

مصممة لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى ونطاقها 300 كيلومتر وأيضا مصممة لاعتراض الطائرات بدون الطيار والصواريخ متوسطة المدى والطائرات الحربية.

ويعتبر مقلاع داوود أنه نظام مزدوج معتمد على الرادار وأنظمة استشعار دقيقة.

ثالثا: أروح-حيتس

مصمم على اعتراض الصواريخ الباليستية ومنه مجموعة أرو 1-2-3 ونطاقه 100 كيلومتر. ويستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من دول إيران واليمن والعراق

رابعا: منظومة باراك 8

مصممة لاعتراض الصواريخ المصادة للسفن والطائرات والكروز ، ونطاقها 150 كيلومترا وهو نظام يستخدم رادارا متعدد المهام وصواريخ متطورة موجهة بالرادار

خامسا: أنظمة الدفاع الليزرية

مصممة للاعتراض الطائرات دون طيار والقذائف والصواريخ قصيرة المدى، تعتمد تكنولوجيا هذه الأنظمة على أشعة الليزرة عالية الطاقة لإسقاط الأهداف، وهي أنظمة قيد التطوير والنشر لتعزيز الدفاع الجوي.

وأمام هذه المنظومات الدفاعية يعود سؤال وهو لماذا تفشل في صد القصف من الجبهات الخمسة؟

أولا الهجوم المنسق متعدد الجبهات، الهجمات المتزامنة من ايران ولبنان واليمن والعراق تمثل إرباكا للدفاعات الإسرائيلية حيث تتطلب هذه الهجمات ردود فعل فورية على جبهات مختلفة.

ثانيا استخدام تكتيكات جديدة، الهجمات بشكل دائم تشمل أنواعا جديدة من الأسلحة مثل المسيرات وأنواع الصواريخ الباليستية الدقيقة التي قد تكون أنظمة الدفاع غير مهيأة للتعامل معها.

ثالثا: تكنولوجيا التخفي المستخدمة في الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي يمكن أن تتجاوز أنظمة الرادار ما يؤدي الى الشفل في اعتراضها.

رابعا: إغراق الدفاعات عبر إطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة في وقت واحد مثلما حدث في الوعد الصادق 2 ، وهذا يتجاوز قدرة الأنظمة الدفاعية على الرد.

خامسا: تكتيكات المفاجأة حيث يتم شن هجمات في وقت تكون فيه الدفاعات الإسرائيلية غير مهيأة أو قد تتعرض لضربات تمهيدية على الرادارات والبنية التحتية الدفاعية.

سادسا: الهجمات السيبرانية والتطوير التكنولوجي في الهجمات

سابعا: القيود المالية والتشغيلية حيث أن الأنظمة الدفاعية مثل القبة الحديدة مكلفة لكل عملية اعتراض وهذا يجعل ممن الصعب الحفاظ على عملية الاعتراض مكثفة لفترات طويلة.