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إصابات جراء قصف إسرائيلي في المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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