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إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن عن قيام الإحتلال بزج فرقة عسكرية خامسة في العمليات البرية جنوب لبنان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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