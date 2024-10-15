استشهاد 11406 طلاب بالقصف الإسرائيلي على غزة والضفة

العالم - فلسطين

وأشارت التربية في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11,292 والذين أصيبوا 17,965، فيما استشهد في الضفة 114 طالبا وأصيب 591 آخرون إضافة إلى اعتقال 439 طالب.

وأضافت أن 550 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3717 بجروح في قطاع غزة والضفة واعتقل أكثر من 145 في الضفة.

ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة ما أدى إلى تعرض 124 منها لإضرار بالغة و62 للتدمير بالكامل كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأشارت إلى أن اقتحامات الجيش الإسرائيلي المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم بالضفة والتي تسببت بترويع الطلبة في مدارسهم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 375 على التوالي عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار، ويتزامن مع العداون على القطاع عمليات عسكرية في الضفة الغربية تشمل الدهم والاعتقال وتخريب البنى التحتية والممتلكات بحق السكان.