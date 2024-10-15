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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير المجري لدى طهران الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي احتجاجا على اجراءات الحظر الجديدة ضد ايرانيين

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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