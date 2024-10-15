رئيس البرلمان الإيراني يلتقي نظيره الزيمبابوي في جنيف

العالم – إيران

والتقى رئيسا برلماني البلدين اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف.

وانطلقت اجتماعات الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، المقام في مدينة جنيف السويسرية منذ یوم الأحد 22 أكتوبر ويستمر حتى الخميس القادم.

وتسلط الدورة الـ149 العادية للاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والإبداع من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) التابع للأمم المتحدة عام 1889 م، وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.