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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية أسدود ضربة نوعية للمنظومة الأمنية الصهيونية ورد طبيعي على جرائم الإحتلال في غزة ولبنان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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