الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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شركات الطيران العالمية تواصل الإعلان عن تعليق رحلاتها الى الكيان الإسرائيلي

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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