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إصابات بقصف الإحتلال بلدتي مجدل سلم وقعقعية الجسر جنوبي لبنان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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