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اذاعة جيش الاحتلال: مسلحون يطلقون النار على موقع لقواتنا قرب مدخل مستوطنة دوتان شمالي الضفة الغربية

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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