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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف 3 جرافات ودبابة للاحتلال على اطراف بلدة راميا جنوبي لبنان ما ادى الى احتراقها ومقتل واصابة طواقمها

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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