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وصول عدة اصابت الى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس عقب استهداف الاحتلال مواطنين في بني سهيلا

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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