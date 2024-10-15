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يسرائيل هيوم: خسائر في المنازل والبنى التحتية مع اندلاع حرائق بعد سقوط 10 صواريخ من لبنان على المطلة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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