الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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سماع دوي صفارت الانذار في صفد شمالي الاراضي المحتلة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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