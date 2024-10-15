واشنطن.. الداعم الرئيس لكيان الاحتلال

العالم - باختصار

شملت المساعدات الأمريكية للكيان منذ بدء العدوان على غزة التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة.

كما شملت 4.4 مليارات دولار على شكل سحب من المخزونات الامريكية وتسليم المعدات المستعملة.

الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها للكيان شملت الذخائر من قذائف المدفعية إلى القنابل خارقه الأقبية.

علاوه على قنابل يبلغ وزن الواحد منها 2000 رطل بالإضافه الى القنابل الموجهة بدقة.

تراوحت النفقات الأمريكية لتجديد القبة الحديدية وأنظمة الدفاع الصاروخي في الكيان أكثر من 4 مليارات دولار.

تبنى الكونغرس عدة تشريعات تضمن إستمرار التفوق العسكري الإسرائيلي على باقي الجيوش المنطقة.

"مركز السياسة الدولية" في واشنطن: إدارة بايدن تطلق يد "إسرائيل" من دون قيود في استخدام هذه المساعدات.

عدا المساعدات العسكرية والإقتصادية تقدم الولايات المتحدة المتحدة دعما إستخباراتيا غير مسبوق لكيان الإحتلال.

منذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة تم استحداث وحدات أمريكية مختصة بجمع وتحليل المعلومات.

الهدف من هذه الوحدات مساعدة الإستخبارات الإسرائيلية في الحصول على معلومات متعلقة بالأسرى.

وفقا لتقارير معلنة فقد قدمت واشنطن دعم مخابراتيا وميدانيا لعمليات إسرائيلية في غزه ولبنان.

خبراء: إغتيال السيد حسن نصر الله ما كان ليتم لولا الدعم الإستخباري الأمريكي.

تقرير مشروع تكاليف الحرب التابعه لجامعة براون الأمريكية: "إسرائيل"أكبر متلقي للمساعدات الامريكية في التاريخ.

حصلت "إسرائيل" على 251.2 مليار دولار كمساعدات أمريكية منذ عام 1959.

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