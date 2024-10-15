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بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله: المناطق التي استهدفها العدو بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا هي وادي الخنازير وخلة راح وشرق بلدة علمان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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