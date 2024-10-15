الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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العلاقات الإعلامية لحزب الله: هذه الجريمة الهمجية والتي تضاف لسلسلة جرائمه ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني تؤكد عجزه الفاضح بميدان المواجهة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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