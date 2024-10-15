الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العلاقات الإعلامية لحزب الله: نطالب الجهات ذات الصلة في لبنان والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية بادانة هذه الجريمة النكراء بكل المقاييس

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :