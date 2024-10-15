الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :