الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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أسامة حمدان: عشرات الجثامين لا تزال تحت الانقاض وملقاة في شوارع جباليا ومخيمها ولا تستطيع طواقم الانقاذ انتشالها

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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