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أسامة حمدان: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي الى فرض قرارات تحمي المدنيين العزل وتوقف حرب الابادة بحقهم

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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