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أسامة حمدان: نحن أمام واحدة من اكثر الخطط العسكرية انحطاطا وضعها قادة عسكريون لا أخلاق لديهم

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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