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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش بدأ بإقالة عسكريين وقعوا على عريضة رفض الخدمة اذا لم تذهب الحكومة الى صفقة تبادل للاسرى

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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