الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجارات متتالية غرب طبريا وسط الجليل بشمال فلسطين المحتلة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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