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الاعلام العبري: انطلاق 20 صاروخا من لبنان سقط بعضها عند مفترق غولاني غربي طبريا

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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