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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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