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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة نفتالي قرب صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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