كاميرا العالم توثق جريمة الاحتلال في بلدة العباسية

العالم - مراسلون

صورت كاميرا العالم مشاهد لبلدة العباسية في قضاء صور بجنوب لبنان التي تزهو بتاريخها البطولي، وتنقل قصتها:

يربو عدد سكان البلدة على أكثر من 20 ألف نسمة، والان نزح كل سكانها وبقيت هذه المنازل التي ترمز لصمود قرى الجنوب.

هذه البلدة التي استهدفت بالعديد من الغارات العشوائية التي طاولت معظم المرافق الاقتصادية فيها من أبنية سكنية ومحال تجارية وحتى الصيدليات ومراكز الإسعاف والصحي والدفاع المدني.

غارات كثيرة طالت أكثر من 10 مبان كبيرة لتدمرها بالكامل. لكن ومع ذلك يبقى لسان حال أهل هذه القرى الذين لطالما سمعنا منهم أن الاحتلال قادر أن يضرب ويقتل ويدمر من الكثير، ولكنه عاجز على أن يثني عزيمتنا بتمسكنا بأرضنا، هذه الارض التي رويت بدماء الشهداء.

وكل هذا الدمار والغارات العشوائية لم تثن عزيمة هؤلاء بل بقيت صامدة ومتحلية برباطة جأشها ومبايعة لنهج المقاومة أبدا ودائما.

هذه الاماكن نموذج من إجرام الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، ومنها مشهد تدمير سيارة إسعاف صحية يدل على أن الاحتلال لا يهمه استهداف المرافق الصحية ويبين عبثيها.

هذا هو واقع الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب...