حزب الله يدخل صاروخ "فادي 3" إلى الخدمة بضرب قاعدة "شمشون" 

العالم - لبنان

وفي بيانها، أوضحت المقاومة الإسلامية أنّ قاعدة "شمشون" هي مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية.

وبذلك، يدخل صاروخ "فادي 3" الخدمة للمرة الأولى في هذه المعركة، بضرب قاعدة "شمشون" لسلاح التكنولوجيا عند مفترق "غولاني" غربي طبريا المحتلة.

وذكرت مصادر اعلامية في الجنوب، أنّ قاعدة "شمشون" التي قصفتها المقاومة بصواريخ "فادي 3" تبعد نحو 35 كلم عن الحدود اللبنانية، وهي تقع غربي بحيرة طبريا وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال.

كما أشار إلى أنّ منطاد "سكاي ديو"، الذي أخرجته المقاومة سابقاً من الخدمة، يقع في محيط هذه القاعدة.

وأكّدت المقاومة، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

