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سرايا القدس في جنين: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد كشف تسللها الى مخيم المدينة ويفجرون عبوات ناسفة في الآليات المتوغلة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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