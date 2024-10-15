الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: دوي صفارات الانذار في منطقة متات بالشمال

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :