الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب المجاهدين: استهداف حافلة صهيونية بعبوة حارقة على طريق ديمونا في بئر السبع المحتلة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :