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جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الانذار في منطقة المطاط في الشمال

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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