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مصادر فلسطينية: قوة اسرائيلية خاصة تحاصر منزلا بمخيم جنين في الضفة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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