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مصادر اعلامية: غارة لطيران الإحتلال على محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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