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سرايا القدس في جنين: معارك ضارية بالاسلحة الرشاشة الثقيلة مع الاحتلال ووقوع اصابات بصفوف جنود الاحتلال في عدة محاور داخل مخيم المدينة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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