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حزب الله يستهدف مربض مدفعية الإحتلال الاسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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