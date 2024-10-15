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قاليباف: اكدنا ان ايران ستدعم اي قرار يصدر عن حكومة لبنان وشعبها ومقاومتها

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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