معادلة إيلام العدو ستستمر والمقاومة لن تهزم

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وقال الشيخ قاسم في كلمة له إن الحل يكون بوقف إطلاق النار مشددا على أن استمرار الحرب يعني أن المستوطنات غير المأهولة ستزداد.



وأضاف الشيخ قاسم أن حزب الله قوي رغم الضربات القاسية التي أصابته، مشيرا إلى أن المقاومة استعادت عافيتها الميدانية وقدراتها وهي لن تهزم لأنها صاحبة الأرض ولأن مقاوميها استشهاديون لا يقبلون إلا العز.



وتابع الشيخ قاسم أنه لولا أميركا لما استطاع الكيان الإسرائيلي أن يسيطر هكذا، وشدد على أن مشروع الكيان تدميري وإلغائي للمقاومة ولشعب المقاومة وأنه إذا لم تتم مواجهة الكيان فسيصل إلى أهدافه.

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