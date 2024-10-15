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معادلة إيلام العدو ستستمر والمقاومة لن تهزم

معادلة إيلام العدو ستستمر والمقاومة لن تهزم
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه إعلان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة قررت إرساء معادلة جديدة تقوم على أساس إيلام العدو مشيرا إلى أن الشباب المجاهدين في انتظار العدو من أجل الالتحام.

العالم - بانوراما

وقال الشيخ قاسم في كلمة له إن الحل يكون بوقف إطلاق النار مشددا على أن استمرار الحرب يعني أن المستوطنات غير المأهولة ستزداد.

وأضاف الشيخ قاسم أن حزب الله قوي رغم الضربات القاسية التي أصابته، مشيرا إلى أن المقاومة استعادت عافيتها الميدانية وقدراتها وهي لن تهزم لأنها صاحبة الأرض ولأن مقاوميها استشهاديون لا يقبلون إلا العز.

وتابع الشيخ قاسم أنه لولا أميركا لما استطاع الكيان الإسرائيلي أن يسيطر هكذا، وشدد على أن مشروع الكيان تدميري وإلغائي للمقاومة ولشعب المقاومة وأنه إذا لم تتم مواجهة الكيان فسيصل إلى أهدافه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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