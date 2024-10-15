المقاومة تواصل عملياتها النوعية ضد القوات المتوغلة وآلياتها

العالم - فلسطين

على الرغم من مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، تتواصل عمليات المقاومة الفلسطينية النوعية في قطاع غزة مستهدفة آليات الاحتلال وجنوده.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من تفجير عبوة 'برميلية' في قوة إسرائيلية خاصة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهتها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، استهداف مجاهديها بقذيفة (أر بي جي) دبابة إسرائيلية من نوع 'ميركافا' في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا، شمال القطاع، كما أكدت استهدافها بقذائف الهاون آليات الاحتلال وجنوده المتمركزين عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

أما كتائب شهداء الأقصى فقد أعلنت أيضاً استهدافها بقذائف الهاون تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتمركزة عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وفي حي السلام، شرق مدينة رفح تحدثت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن نصبها كميناً لإحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي من نوع 'ميركافا'، وأشارت إلى أنها فجّرت فيها عبوة ناسفة شديدة التفجير.

كما أطلقت عليها قذيفة مضادة للدروع واشتبكت مع طاقمها بالبنادق الآلية والقذائف المضادة للأفراد، ما أدى إلى إعطاب الدبابات وإصابة طاقمها بين قتيل وجريح.

قوات الشهيد عمر القاسم أكدت أن مقاتليها إلى جانب باقي مقاتلي المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة، ما زالوا يواجهون بضراوة قوات الاحتلال خاصة على محاور مدينة جباليا، ومخيمها، بما في ذلك استهداف تحركاتها من شمال 'نتساريم'، لقطع طريق الإمداد عليها في الشمال.