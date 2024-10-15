الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وحدات الدفاع الجوي في المقاومة اللبنانية تسقط طائرة مسيذرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450 وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :