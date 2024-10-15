الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: إستشهاد شاب برصاص الإحتلال في مخيم جنين بالضفة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :