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الطيران الحربي الاسرائيلي يشن 5 غارات على بلدة الخيام جنوب لبنان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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